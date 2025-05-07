Uraloğlu, Dijital Güvenlik İçin Çalışıyoruz

BAKAN URALOĞLU’NUN GÖRÜŞMESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar’ı kabul etti. Bakan Uraloğlu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı. İki yetkili, sosyal medya alanında gerçekleştirilen önemli çalışmaları değerlendirdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜVENLİK RİSKLERİ

Uraloğlu, dijital dünyanın sunduğu fırsatların yanında ciddi riskler barındırdığını belirtti. Siber zorbalık, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklerle karşılaşmanın gençler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. “Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri.” diyen Uraloğlu, yürüttükleri çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile olan görüşmelerinde, 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımı üzerine kapsamlı istişareler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, sosyal medya kullanımında yaş sınırıyla ilgili kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. “13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz.” diyen Bakan Uraloğlu, bu çalışmalar yoluyla zararlı içeriklere karşı daha etkili denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.