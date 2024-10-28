“Uraloğlu Duyurdu: 81 İlde Türkiye Kart”

TÜRKİYE KART PROJESİ’NİN GELİŞİMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki toplu taşıma kartlarını bir araya toplayan Türkiye Kart Projesi kapsamındaki il sayısını yıl sonuna kadar 18’e ulaştırmayı planladıklarını söyledi. Bu proje doğrultusunda belediyelerle işbirliği yapılırken, İstanbul Marmaray’ın da yıl sonuna kadar bu projenin geçerli olacağını duyurdu.

TEK BİR KARTLA GÜVENLİ ULAŞIM

Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi’nin dönemsel olarak PTT koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Proje sayesinde Türkiye’nin 81 ilindeki toplu taşıma kartları tek bir kart altında toplanacak. Bu sayede Edirne’den Kars’a kadar her şehirde farklı kart karmaşasının ortadan kaldırılması sağlanacak. Ayrıca, Türkiye Kart uygulamasının pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’daki Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattında kullanıma açıldığı hatırlatıldı.

PİLOT İLLERDE BAŞARI ORANLARI

Pilot bölgedeki 5 ilde yaşayan vatandaşların Türkiye Kart’a büyük ilgi gösterdiği ifade edildi. Bu illerde kısa sürede 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satıldığı açıklandı. Uraloğlu, yıl sonuna kadar Türkiye Kart uygulamasının İstanbul’da Marmaray, Ankara’da başkentray, İzmir’de İzban gibi ulaşım sistemlerinde kullanılacağını ve Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum gibi illerde de projeye dahil edilmeyi hedeflediklerini belirtti.

KART SATINALMA ŞARTLARI VE FİYATLARI

Türkiye Kart’ın PTT iş yerlerinden kolayca alınabileceğini belirten Uraloğlu, vatandaşların “şemasız” Türkiye Kart için 40 lira, “debit” ve “prepaid” kartlar için ise 60 lira ödeyerek bu kartsahibi olabileceğini açıkladı. Ayrıca, engelli bireyler, şehit yakınları, gaziler ve 65 yaş ve üzeri kişilere yönelik kartların verilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.