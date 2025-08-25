Uraloğlu İhbarda Bulundu, Ceza Aldı

BAKAN URALOĞLU’NUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformunda Ankara – Niğde Otoyolu’nda direksiyona geçtiği anı gösteren bir video paylaştı. Bu paylaşımın ardından Bakan Uraloğlu, direksiyona geçtiği esnada hız sınırını aştığını ve jandarma tarafından cezai işlem uygulandığını bildirdi. Ayrıca, ceza tutanağını gösteren bir belgeyi de paylaştı.

HIZ SINIRINI AŞTIĞINI BELİRTTİ

Yaptığı paylaşımda, “Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” sözlerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Bakan Uraloğlu, kamuda trafik güvenliğine dikkat çekti.