“Uraloğlu’ndan Kalkınma Yolu Projesi Tarihleri”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’nin büyük bir kapsamı olduğunu vurguladı ve “Önümüzdeki sene bunun ihalesini yapabilirsek 2025’in sonunda 2026’da başlarsak, bu proje 5,6 sene sürecektir. Demek 2030-2031’leri konuşabiliriz” şeklinde ifade etti. Uraloğlu, Bağdat’ta düzenlenen Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili bir mutabakat anlaşması yapıldığını hatırlattı. İlk Bakanlar Konseyi toplantısının 29 Ağustos’ta İstanbul’da yapıldığını da belirtti.

DÖRTLÜ TOPLANTIDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Uraloğlu, Bağdat’taki toplantıda mutabakat zaptının üzerinde uzlaşıldığını ifade etti. Toplantıda projede gelinen aşamanın değerlendirildiğini aktaran Uraloğlu, “Proje çalışmaları anlamında yüzde 90’lara varan bir gerçekleşme var” ifadesini kullandı. Irak, BAE ve Katar’ın bakanlarıyla beraber yol haritasının yanı sıra fizibilitenin detaylı bir şekilde tartışıldığını ve dünya genelindeki finansör ve yatırımcıların projeye nasıl katkı sağlayabileceği konularının da ele alındığını aktardı. Uraloğlu, projeye dahil edilmesi planlanan enerji ve iletişim hatları ile ilgili görüşmeler yapıldığını, petrol, gaz ve enerji hatlarının projeye dahil edilmesinin önemini vurguladı.

İNŞAAT ÇALIŞMALARINA 2025’TE BAŞLAMAK PLANLANIYOR

Uraloğlu, projenin demir ve karayolu olarak toplamda 1200 kilometre uzunluğunda olacağını belirtirken, Türkiye tarafında bu uzunluğun yaklaşık 2100 kilometreyi bulduğunu açıkladı. Önümüzdeki yıl içinde projenin finansmanı ve inşaat çalışmalarına başlama açısından ciddi bir aşama kaydedilmeyi umduklarını söyledi. Uraloğlu, teknik ekiplerin Türkiye, Irak, BAE ve Katar’da düzenli olarak bir araya gelip projenin olgunlaştırılması ve yönetim modeline dair tartışmalara devam edeceklerini belirtti.

SONUÇTA 2030-2031 YILLARI GÜNDEME GELECEK

Anadolu Ajansı’nın sorusuna cevap veren Uraloğlu, proje yardımıyla 2030-2031 yıllarını gündeme getireceklerini ifade etti. Toplantıya katılan diğer bakanlar arasında Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti bulunuyordu.