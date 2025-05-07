Uraloğlu’ndan TikTok Açıklaması Geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Görüşmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar’ı kabul etti. Bakan Uraloğlu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu. İkili, görüşme sırasında sosyal medya alanında yürütülen önemli projeleri gözden geçirdi.

Dijital Güvenlik Konuları

Uraloğlu, dijital dünyanın sunduğu fırsatların yanı sıra barındırdığı risklerden de bahsetti. Siber zorbalık, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklerin gençler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirterek, “Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele. AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

Yaş Sınırı Üzerine Düzenlemeler

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımı üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını hatırlattı. Sosyal medya kullanımında yaş sınırına dair kademeli düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde ifade etti.