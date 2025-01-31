Uraloğlu: Pazarkule-Edirne-Tem Otoyolu Açıldı

Pazarkule Sınır Kapısı’nın TEM Otoyolu’na Bağlantısı Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Yunanistan arasında yer alan Pazarkule Sınır Kapısı’nı Edirne üzerinden TEM Otoyolu’na bağlayan ‘Pazarkule-Edirne-TEM Otoyolu’nun açılışını yaptı. Açılışa Bakan Uraloğlu ile birlikte Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta açıklamalarda bulunan Uraloğlu, bakanlık olarak 2025 yılına kadar birbiri ardına açılan yollarla dikkat çektiklerini ifade etti. Uraloğlu, “10 Ocak’ta Aydın-Denizli otoyolumuzu, 17 Ocak’ta Konya Çevre Yolu ikinci kesimini ve Kayseri Havalimanı yeni terminalini, 18 Ocak’ta Korkuteli-Elmalı yolunu, 24 Ocak’ta Malatya Çevre Yolu ikinci etabını, 25 Ocak’ta Elazığ-Harput il yolunu ve bugün ocak ayının son gününde sizlerle birlikte Pazarkule Sınır Kapısı’nın doğrudan TEM Otoyolu’na bağlantısını sağlayacak Pazarkule-Edirne-TEM bağlantı yolumuzu açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 6’sı karayollarında olmak üzere toplam 7 projemizin açılışını yaparak ‘Türkiye Yüzyılı’nda hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.

23 Yılda Yapılan Yatırımların Sırası

Uraloğlu, geride kalan 23 yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihe milletin yeniden doğuşu ve şahlanışı olarak geçtiğini belirtti. “Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayisine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye hemen her konuda zafer niteliğinde başarılar kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir’ sözleriyle çizdiği vizyonun ışığında 80 yılda yapılan yatırımların katbekat fazlasını 23 sene içerisinde yaptık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 23 yıla sığdırdık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 23 yıl önce 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağının bugün 29 bin 730 kilometreye ulaştığını ve 77 ili birbirine bağladıklarını dile getirdi. Uraloğlu, karayollarındaki araç sayısının artmasıyla birlikte hızlarını iki katından fazla yükselttiklerini ve seyahat süresini yarı yarıya azalttıklarını da sözlerine ekledi.