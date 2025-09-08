Urumiye Gölü Artık Kurudu!

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE KURU GÖL ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

İran’da yayımlanan uydu görüntüleri, Urumiye Gölü’ne dair hiçbir belirti göstermiyor. İranlı yetkililer, eğer kuraklıktan kaynaklanan sorun için bir çözüm bulunamazsa, gölün yaz sonuna kadar tamamen kuruyabileceği uyarısını yapıyor. Su seviyesinin düşmeye başlaması, 2003 yılından itibaren kuraklığın etkileriyle ortaya çıkmıştı ve Urumiye Gölü, 2013’te tamamen kuruma riskiyle yüz yüze kalmış durumda.

GÖLÜ CANLANDIRMA ÇABALARI

Urumiye Gölü’nü yeniden hayata döndürmek, Hasan Ruhani da dahil olmak üzere göreve gelen tüm Cumhurbaşkanlarının seçim vaatleri arasındaydı. Tahran yönetimi, gölün eski durumuna kavuşturulması için 6 milyar dolarlık bir bütçeyle ülkenin en büyük çevre projesini başlatmış olsa da, devam eden kuraklık yüzünden istenen sonuçlara ulaşılamıyor.

GEÇİM KAYNAĞI VE SOSYAL ETKİLER

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü’nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan yerel nüfusu olumsuz etkiliyor. Gölün yeniden canlandırılması için halk zaman zaman gösteriler düzenleyerek taleplerini dile getiriyor.