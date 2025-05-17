Uşak’ta Yangın: 54 Kuzu Telef Oldu

ULUBEY İLÇESİNDE YANGIN OLDU

Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı Avgan köyünde, Mehmet Bayar’a ait ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yapının tamamını sardı. Yangını gören köylüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yangın yerinde hızlıca bulunan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak yangının yol açtığı zarar, oldukça büyük oldu. Ahırda yer alan 54 kuzu alevlerden etkilenerek telef oldu. Yangının çıkış nedeni üzerinde incelemeler devam ederken, olay köyde büyük bir üzüntü yarattı.