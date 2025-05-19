Uşakspor, Ergün Penbe’yle Anlaştı

USAKSPOR TEKNIK DİREKTÖR İMZA TÖRENİ DÜZENLEDİ

TFF 3. Lig takımlarından Uşakspor, son günlerde anlaşma sağladığı Teknik Direktör Ergün Penbe için bir imza töreni gerçekleştiriyor. Uşakspor A takımı tesisleri olan Huzurpark’ta düzenlenen bu etkinliğe, Uşak Belediye Başkanı ve Uşakspor Onursal Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz, teknik ekip ve taraftarlar katılım gösteriyor.

ERGÜN PENBE İLE GURURDAYSAN

Başkan Yalım, Ergün Penbe’yi takımın başına getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtiyor ve şu şekilde ifade ediyor: “Şampiyon olmak için bütün gücümüzle destek vereceğiz. Belediye olarak, Uşaklı vatandaşlar olarak Uşakspor için gerekli her türlü çalışmayı yapacağız. Bu çalışma için ilk önce geminin kaptanını getirmemiz gerekiyordu. Galatasaray’da çok büyük başarılara imza atan Ergün Penbe’yi getirmenin gururunu yaşıyoruz.”

ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇALIŞMA

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkacaklarını dile getiren Penbe, “Öncelikle yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmamız gerekiyor. Bunun için hep beraber bir çalışma yapıp, öncelikle şampiyonluk için bir takım oluşturup bu yolda ilerleyeceğiz. Tabi ki, rekabet olacak, iyi takımlar olacak, güzel bir yarışma olacak. Biz bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Günün sonunda da şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Çalışacağız, ekibimle bütün mesaimizi buna harcayacağız” diye belirtiyor.

HEDEF TFF 2. LİG

Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz, 2025-2026 sezonundaki hedeflerinin TFF 2. Lig’e çıkmak olduğunu aktararak, “İnşallah yönetimimizle, taraftarımızla bu takımı şampiyon yapıp tekrar eski günlerine döndüreceğiz. İnşallah 1. Lig’deki Uşakspor’u tekrardan taraftarlarımızın önüne koyacağız. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah başaracağız” şeklinde konuşuyor.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimi ile sona eriyor.