Üsküdar’da Duvar Çöktü, Cadde Kapandı

ORMANLIK ALANDA ÇÖKME OLAYI

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Kandilli Mahallesi’nde yer alan Göksu Caddesi’ndeki ormanlık alanın istinat duvarı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökmüş durumda. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

POLİS ÖNLEMLERİ ALICAK

Trafiğe kapatılan caddenin çevresinde, polis ekipleri gerekli önlemleri alarak güvenlik sağlıyor. Cadde üzerindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu önemli olay, hem trafik akışını etkilemekte hem de bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olmaktadır.