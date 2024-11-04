Üsküdar-Samandıra Metro Hattında Yoğunluk Oluştu

METRODAKİ TEKNİK ARIZA YOĞUNLUK YARATTI

Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde meydana gelen metro arızası, yolcular arasında yoğun bir bekleyiş oluşturdu. Çok sayıda vatandaş, metro araçlarının geç kalmasına karşı tepkilerini dile getirdi.

YOLCULARA ANONS YAPILDI

Altunizade istasyonunda yolculara yapılan anonsla, “Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz” bilgisi aktarıldı. İstasyondaki bilgilendirme ekranları, metroların geliş süresinin 20 dakika olduğunu gösterdi.