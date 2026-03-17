USS Tripoli İran’a Asker Taşıma İddiaları Gündemde

ABD DONANMASI HIZLI MÜDAHALE GÜCÜNÜ ORTA DOĞU’YA GÖNDERİYOR

İran’a asker konuşlandırma ihtimali gündemde. İran Savaşı’nın 18. gününde Pentagon, Pasifik Okyanusu’nda yer alan hızlı müdahale gücünün Orta Doğu’ya sevk edildiğini bildirdi. USS Tripoli’nin bölgede yaklaşık 2 bin 200 personel taşımakta olduğu belirtiliyor. Deniz piyadeleri ve denizcilerin İran’a gidecekleri iddia ediliyor. USS Tripoli, Singapur açıklarındaki Malakka Boğazı’nda yer aldıkları tespit edildi.

USS TRIPOLI’NİN YOLCULUĞU

Pentagon’un, Okinawa merkezli 31. Deniz Seferi Birimi’ni bölgeye konuşlandırma emri verdiği kaydedildi. Bu birimin, Güney Çin Denizi’nin güneybatı köşesinde tespit edildiği ortaya çıktı. Marinetraffic.com verilerine göre, “belirlenemeyen bir ABD savaş gemisi” olarak kaydedilen takip rotası, geminin 11 Mart’ta Okinawa’dan ayrıldığını ve Güney Çin Denizi üzerinden geçerek Salı sabahı Singapur’a yaklaştığını gösteriyor. Gemi, güvenli operasyonlar için yoğun deniz trafiğinin olduğu alanlarda AIS transponderlarını açık tutarak konumunu belli etti.

USS TRIPOLI’NİN BİRİMİ VE ÖZELLİKLERİ

USS Tripoli, 31. Deniz Seferi Birimi’ni taşıyarak, bu birimin dört ana unsurla -komuta, kara muharebesi, hava muharebesi ve lojistik muharebe- destek sağlaması bekleniyor. Genelde tahliye görevleri ile baskın ve sahil harekâtları için kullanılan bu birimler, hem kara hem de hava muharebe unsurlarına sahip bulunuyor. Ayrıca, özel operasyonlar için eğitilmiş unsurların da bulunduğu biliniyor.

UÇAK GEMİSİ NİTELİĞİNDE

Yaklaşık 260 metre uzunluğunda ve 45 bin ton ağırlığında olan USS Tripoli, F-35 savaş uçakları, MV-22 Osprey nakliye uçakları ve birlikleri karaya çıkaran araçlarıyla küçük bir uçak gemisi olarak tanımlanıyor. Henüz 6 yıllık olan geminin komuta ettiği amfibi hazır grubunun, normal koşullarda USS New Orleans ve USS San Diego gibi nakliye dok gemilerini de içermesi bekleniyor. Ancak Tripoli’ye eşlik eden bu gemilerin durumu henüz doğrulanmış değil.