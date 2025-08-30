usta-oyuncu-anta-toros-vefat-etti

ANTAL TOROS’UN VEFATI

Kariyeri süresince pek çok dizi ve filmde yer alan Anta Toros, 77 yaşında hayata veda etti. Acı haberi, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Kıvanç Terzioğlu, paylaşımında “Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin üzüntüsünü dile getiren Nedim Saban, “Çok üzgünüm Antacığım, geriye güzel anılar kaldı” sözleriyle hislerini paylaştı. Uzun bir süredir mide kanseriyle mücadele eden Anta Toros, kendisi gibi bir oyuncu olan eşi Misak Toros’u 2010 yılında kaybetmişti.

ROL İZLENİMLERİ

Anta Toros, yıllar önce katıldığı Film Gibi Hayatlar programında kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerin çoğunun kötü karakterler olduğunu şu şekilde ifade etmişti: “Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum. Ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. ‘Bu rolü kim oynar?’ dediklerinde akıllarına geldim belki de. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere hayat kazandırıp canlandırmak çok hoşuma gidiyor.”

ANTAL TOROS HAKKINDA

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu. 1965 yılında amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu ile profesyonel tiyatro hayatına başladı. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi önde gelen topluluklarda sahne aldı. Amerika’da tiyatro eğitimi alan Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. 2010 yılında yaşamını yitiren, kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evliydi ve bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.