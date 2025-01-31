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Usta Oyuncu Sezai Altekin Vefat Etti

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NEDİM SABAN’DAN ACILI PAYLAŞIM

Acı haberi Nedim Saban, Twitter’dan paylaştığı mesajla duyuruyor: “Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa! O büyük aktörle Halide Edib’in Maske ve Ruh oyununda çalıştım, o çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incinmesin #sezaialtekin” Bu şekilde, Sezai Altekin’in kaybı hakkında duyduğu üzüntüyü ifade ediyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMAK

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan sevilen oyuncu, bugün Bodrum Gündoğan’da son yolculuğuna uğurlanacak. Sezai Altekin, uzun yıllar Türk tiyatrosuna katkıda bulunmuş, izleyicilerin kalbinde yer etmiş bir sanatçı olarak hatırlanıyor.

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Sezai Altekin, Türk tiyatrosunun güçlü isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. Tiyatro kariyerine birçok önemli oyunla imza atmıştır. Hem sahnede hem de sinema dünyasında kendine has tarzı ve performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

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