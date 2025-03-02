Usta Sanatçı Edip Akbayram Vefat Etti

EDİP AKBAYRAM’IN HASTALIK SÜRECİ

Edip Akbayram, bir süredir zatürre hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Sanatçı, bu rahatsızlığının ardından iç kanama nedeniyle 9 Ocak’ta tekrar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İç kanama sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden dolayı bugün saat 19.30’da yaşamını yitirdi.

HASTANE AÇIKLAMASI

Edip Akbayram’ın hayatını kaybettiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, usta sanatçının akşam saatlerinde vefat ettiği bilgisi duyuruldu. Hastaneden gelen açıklamada, “Yoğun bakım ünitemizde 52 gündür tedavisi devam etmekte olan, eserleri ve sesiyle milletimizin gönlünde taht kuran, Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Ahmet Edip Akbayram’ı, 2 Mart 2025 tarihi akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Haydarpaşa Numune Hastanesi olarak çok üzgünüz. Tüm sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Edip Akbayram için Salı günü saat 11.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir tören gerçekleştirilecek. Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazı ile Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON BİLGİLER

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram’ın sağlık durumu ile ilgili son olarak eşi açıklama yapmış ve “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar, iyi olacak inşallah” demişti. Kızı Türkü Akbayram ise babasının sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bilgi veriyordu. 9 Ocak’ta yaptığı paylaşımda, babasının “zatürre tedavisi sonrası eve taburcu çıktığını, farklı komplikasyonları bağlı olarak” yeniden hastaneye kaldırıldığını belirtmişti. 16 Ocak’ta ise babasının tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Edip Akbayram’ın vefatından sonra siyasiler, sanatçı dostları, arkadaşları ve sevenleri başsağlığı mesajları paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ülkenin sesi, sözü, türküsüydü Edip Akbayram. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.” dedi. Ankara Başakşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ülkemizin büyük sanatçılarından biri olan Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.” şeklinde konuştu. Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe Spor Kulüpleri, Akbayram’ın vefatını büyük bir üzüntü ile karşıladıklarını belirterek başsağlığı dileklerini iletti. Sanatçı Mustafa Sandal, “Hepimizin Edip abisi, kıymetli sanatçı büyüğümüz Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır dilerim.” ifadelerini kullandı.

EDİP AKBAYRAM HAKKINDA KISACA

Türk müziğinin özgün sesi, güçlü yorumu ve duygusal şarkılarıyla kalplerde yer edinen Edip Akbayram, 75 yaşında hayata veda etti. 1950’de Gaziantep’te dünyaya gelen sanatçı, çocuk yaşlarda müziğe ilgi duydu. İlk plağını “Kendim Ettim, Kendim Buldum” adıyla yayımladı. 1968’de İstanbul’a gittikten sonra, “Kükredi Çimenler” isimli parçası ile Altın Mikrofon yarışmasında birinciliği elde etti. “Aldırma Gönül” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi şarkıların ardından, sanatçının müziği toplumsal konulara dikkat çekmeye başladı. 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazandı ve 20’den fazla albüm çıkardı.