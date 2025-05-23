“Ustasını Öldüren Gençten Tecavüz İddiası”

CİNAYET DAVASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bolu’da geçen yıl işlenen cinayet vakasının sanığı, bir kez daha hakim karşısına çıktı. 10 Ocak 2024 tarihinde merkeze bağlı Yenigeçitveren köyündeki bir tavuk üretim çiftliğinde çalışan Necati G., tartıştığı ustası Ahmet Kuyucu’yu yanında bulunan bir bıçakla kalbine ve vücudunun farklı yerlerine 79 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Kuyucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Necati G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI

Tutuklanmadan önceki son mahkemesinde Necati G., “Şimdiye kadar utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni; yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam, bana yine cinsel saldırıda bulununca kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın önceki duruşmalarda cinsel taciz olayını belirtmeyip, indirim almak için bu iddiayı ortaya attığına karar verdi. Sonuç olarak sanık Necati G., indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Necati G.’nin avukatları kararı istinafa taşıdı. Dosyanın yeniden incelenmesi üzerine mahkeme sanığın savunmasını aldı. Necati G., “Mahkemeye çıkmak istemiyorum. Utanıyorum, haberlere çıkmak istemiyorum ve beraatimi talep ediyorum” şeklinde ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutukluluk halinin devamına karar verdi.