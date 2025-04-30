Usulsüz Rapor Soruşturması Başlatıldı

ŞANLIURFA’DA DOLANDIRICILIK OLAYI DEŞİFRE EDİLDİ

Şanlıurfa’da dikkat çeken bir dolandırıcılık olayı gün yüzüne çıktı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, askerlik sürecinde alınan sağlık raporlarıyla ilgili gelen dolandırıcılık ihbarları doğrultusunda soruşturma başlattı.

ENGELLİ BİREYLER MUAYENEYE SOKULDU

Yapılan çalışma sonucunda, askerlik çağındaki sağlıklı bireylerin yerine engelli veya ağır sağlık sorunları bulunan kişilerin muayeneye alındığı ve bu kişilerin ‘askerlik yapmaya elverişli değildir’ şeklinde sahte raporlar aldığı tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma sürecinde belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda toplamda 35 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE RAPORLA 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda birçok dijital materyal, sahte sağlık raporları ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarıyla tutuklandı. 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.