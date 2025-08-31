Uyuşturucu Bağımlısı Genç Evi Yaktı

FETHİYE’DE YANGIN ÇIKARDI

Muğla’nın Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, H.Y. isimli bir kişi, ailesiyle arasında çıkan tartışmanın ardından evi ateşe veriyor. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye acil bir şekilde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınıyor. Ancak yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geliyor.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen H.Y., daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatılıyor.