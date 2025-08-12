Uyuşturucu için e-İmza Kullanan Şüpheli

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli M.T.C. adlı şüphelinin, hastanede çalışan 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına toplamda bin 998 adet (37 kutu) yeşil reçeteli ilaç yazdığını tespit etti.

YAKALANAN ŞÜPHELİNİN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Operasyon neticesinde yakalanan şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramada, uyuşturucu içme aparatına (pipe) ve bir miktar uyuşturucu maddeye ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.