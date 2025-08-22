Gündem

Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Hap Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiği belirtiliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı. Bu operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin evlerinde 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen etkili operasyon sonucunda 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, bu konudaki paylaşımında “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.” şeklinde ifadeler kullandı. Uyuşturucuyla etkin mücadele vurgusu ön plana çıkıyor.

