Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kilo 70 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

UŞAK’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, “Uyuşturucu Madde Ticareti” ile ilgili yürütülen kapsamlı takipler sonucunda il merkezinde bir taksiyi durdurdu. Taksinin yolcu koltuğunda oturan İran uyruklu D.G. ve A.C. gözaltına alındı.

MİDE VE BAĞIRSAKTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerin hastanede yapılan kontrolleri ve çekilen röntgen filmleri sonucunda mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu madde içeren kapsül bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, hastanede kontrollü gözetim altında tutulurken, tıbbi müdahaleler sonucunda toplamda 93 parça halinde 1 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.