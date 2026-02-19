Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kilo 70 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

uyusturucu-operasyonunda-1-kilo-70-gram-metamfetamin-ele-gecirildi

UŞAK’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, “Uyuşturucu Madde Ticareti” ile ilgili yürütülen kapsamlı takipler sonucunda il merkezinde bir taksiyi durdurdu. Taksinin yolcu koltuğunda oturan İran uyruklu D.G. ve A.C. gözaltına alındı.

MİDE VE BAĞIRSAKTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerin hastanede yapılan kontrolleri ve çekilen röntgen filmleri sonucunda mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu madde içeren kapsül bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, hastanede kontrollü gözetim altında tutulurken, tıbbi müdahaleler sonucunda toplamda 93 parça halinde 1 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi ve tutuklandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Savaşma Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini vurgulayarak, dayatma durumunda direneceklerini belirtti. Savaşın bir kenara bırakılması gerektiğine inandığını ifade etti.
Gündem

Hakan Taşıyan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yapıyor

Kalp krizi şüphesi nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, sağlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda takipçilerine iyi olduğunu duyurdu.
Gündem

İzmir’de Uyuşturucu Operasyonunda 105 Bin 270 Ecza Yakalandı

Gaziemir'de gerçekleştirilen operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza bulundu. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Hatay’da FETÖ Hükümlüsü İki Firari Yakalandı

Hatay'da FETÖ ile bağlantılı olarak aranan B.T. ve S.K. polis operasyonda yakalandı. Şahısların hapis cezasıyla gıyaben yargılandıkları öğrenildi.
Gündem

Kayseri’deki Ortaokulda Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga

Kayseri'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı ve tedaviye alındı; başka bir öğrenci gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.