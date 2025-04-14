Uyuşturucu Şüphelisi Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Olay Yeri ve Şüphelilerin Takibi

Olay, Alibey Mahallesi Çağlar Sokak’ta gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde U.A. ve V.Y. isimli şüphelilerin kimliklerini belirledi ve takibe aldı. Şüpheliler, arkalarında polis olduğunu fark edince kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca ve Olayın Gelişimi

Kovalamaca sırasında, şüpheliler yanlarında buldukları bir poşeti yol kenarına fırlattı ve cep telefonlarını kırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin “dur” uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüphelilerden U.A., beline elini atıp silah çıkaracak gibi davranınca, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer şüpheli V.Y. ise kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Ambulans ve Gözaltı İşlemleri

Yaralı durumda olan U.A., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheli V.Y. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.