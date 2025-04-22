Uzak Şehir Dizisi İçin Kanal D Karar

REYTİNG REKORLARI KIRMAKTA

Yayınlandığı ilk günden bu yana Pazartesi akşamları yüksek reytinglere ulaşan Uzak Şehir dizisi, yeni bölümüyle yine dikkat çekiyor. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç ve Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren dizi, her bölümde tansiyonu artırıyor.

SURPRİZ KARAR VE İZLEYİCİ BEKLENTİLERİ

Uzak Şehir dizisi son bölümünde reytinglerde zirveyi korurken, sürpriz bir karar izleyenleri oldukça şaşırtacak gibi görünüyor. Dizi hayranları, özellikle Alya ve Cihan’ın bir araya gelmesini ve bu ilişkinin sıcak sahnelerle daha da derinleşmesini talep ediyorken, asıl kriz yeni başlıyor. Bu durum, izleyicilerin dikkatini çekmeye ve tartışmalara neden olmaya hazırlanıyor.