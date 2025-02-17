Uzak Şehir Dizisinde Ayrılık Şoku Yaşandı

PAZARTESİ AKŞAMLARINDA RAKİPSİZ DİZİ: UZAK ŞEHİR

Uzak Şehir dizisi, Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına toplarken, yeni bölümde meydana gelen ayrılık haberi hayranları üzmüş durumda. Özellikle son bölümde Alya ve Cihan Albora’nın sahneleri izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Ancak, bir süre önce gündemde olan ve konuşulan o iddia gerçeğe dönüşüyor.

İLK AYRILIK: ATAKAN ÖZKAYA

Dizinin başrol oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor. Diziye veda eden ilk isim ise izleyicinin beğenisini kazanan Kaya Albora karakterini canlandıran genç ve yetenekli oyuncu Atakan Özkaya oluyor.