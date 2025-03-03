Uzak Şehir Dizisinde Hikaye Değişiyor

DİZİDE HİKAYE DEĞİŞİKLİKLERİ

Kanal D ekranlarında büyük ilgi gören “Uzak Şehir” dizisinde hikayede önemli değişiklikler yaşanıyor. Her bölümünde izlenme rekorları kıran dizide, yeni gelişmeler yaşanırken izleyiciler ekran başına kilitlenmeye devam ediyor. Ancak, kötü olaylar da seyirciyi üzmeye yönelik.

AYRILIK RÜZGARLARI VE ŞOK HABERLER

Dizide Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok ünlü isim rol alıyor. Ancak, şimdi dizide ayrılık rüzgarları esiyor. Alya ve Cihan Albora arasında geçen olaylar, dizinin dengesini sarsarken, Alya’nın kabusu Sadakat Albora’dan alacağı haber izleyicileri şok edecek.