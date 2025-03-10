Uzak Şehir Dizisinde Şoke Eden Kavga

ŞOKE EDEN HABERLER

Uzak Şehir’in yeni bölümü Kanal D’de seyircilerle buluşmaya devam ederken, izleyenleri şaşırtan haberler ardı ardına gelmeye başlıyor. İlk yayınlandığı günden itibaren reytinglerde zirveye oturan Uzak Şehir dizisi, rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca, dizinin kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi yetenekli isimler yer alıyor.

AİLEDEKİ KRİZLER

Dizide Alya ve Cihan arasındaki boşanma krizi, izleyicilerde büyük bir paniğe neden oluyor. Ancak, boşanma kağıtlarının henüz işleme alınmadığı ortaya çıktı. Bu durum, hikayenin gidişatını merak edilen bir hale getiriyor. Uzak Şehir, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile dikkat çekmeye devam ediyor.