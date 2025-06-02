Uzak Şehir Sezon Finali Şok Etti

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE ŞAŞIRTAN GELİŞMELER

Uzak Şehir dizisinin sezon finali Kanal D ekranlarında milyonlarca izleyiciyi bir araya getirirken, dizi içinde adeta bir kaos yaşandı. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun gibi ünlü isimlerin yanı sıra Müfit Kayacan, Alper Çankaya ve daha pek çok oyuncuyla zenginleşen dizi, sezon finalinde izleyicileri şok eden olaylara sahne oldu. AyNa Yapım tarafından hazırlanan, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı ve Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği Uzak Şehir, izleyenleri etkilemeyi başardı.

DİZİNİN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Sezon finalinde, Cihan karakterinin Alya’ya “Sen benim karımsın, Cihan benim oğlum” sözleri büyük bir yankı uyandırırken, Mine’nin Boran’ın babasının Ecmel olduğunu öğrenmesi gerilimi daha da artırdı. Bu olaylarla birlikte dizi, heyecan dolu bir final yaşadı ve izleyicilerin aklından uzun süre çıkmayacak bir iz bıraktı. Uzak Şehir’in sezon finali, yıllar sonra bile hatırlanacak bir olaylar silsilesiyle doluydu.