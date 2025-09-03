Uzak Şehir Yeni Sezonda Olmayacak

Gündem

SEZON FİNALİ İLE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, sezon finaliyle izleyicilerinin dikkatini üzerine çekti. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın bulunduğu dizi için ikinci sezon hazırlıkları sürüyor. 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle yeniden ekranlara gelecek olan dizide önemli bir oyuncu değişikliği gerçekleşti.

ÖNEMLİ ROLDE DEĞİŞİKLİK OLDU

Son gelen iddialara göre, dizinin Ümmü karakterini canlandıran Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerden dolayı projeden ayrılma kararı aldı. Yeni sezonda “Ümmü” rolü, usta oyuncu Banu Fotocan tarafından canlandırılacak. Bu gelişme, dizinin hayranları arasında merak yaratıyor.

