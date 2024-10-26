“Uzak Şehir: Yeni Tanıtım ve Tarih”

YAYIN TARİHİ BELİRLENDİ

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı AyNA Yapım imzalı “Uzak Şehir” dizisinin yayın tarihi açıklandı. Dizi, 11 Kasım Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni tanıtım videosunda, bir annenin evladı için gösterdiği çaba ön planda, aynı zamanda dizinin etkileyici hikayesinin ipuçları da sunuluyor. Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı ve Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı “Uzak Şehir”, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

DİZİNİN KADROSU VE HİKAYESİ

Mardin’in büyüleyici atmosferinde çekimleri gerçekleşen dizinin kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler bulunuyor. Yeni yayımlanan tanıtımda Alya Albora’nın, kocasının ailesinin topraklarında karşılaştığı zorluklar dikkat çekiyor. Mardin’den oğluyla gitmek arzusunda olan Alya, karşısında torununu bu topraklarda yetiştirmeye kararlı kayınvalidesi Sadakat Albora’yı buluyor.

HİKAYEDEN KESİTLER

Alya’nın oğluyla kaçma planları yapmasına Cihan engel oluyor. Tanıtımda dizinin gelişmeleri hakkında yeni ipuçları veriliyor. Alya Albora, eşinin vefatının ardından onun vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki topraklara dönüyor. Ancak bu dönüşten çıkış yoktur. Albora ailesinin başı olan Cihan Albora, Alya’nın isyanlarına kayıtsız kalmaz ancak çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlık sırları ve bölgenin gerçekleri ile yüzleşen Alya, kendini kocasının ailesiyle çetin bir mücadelede buluyor. “Uzak Şehir”, Albora ailesinin kıyasıya iktidar savaşına tanıklık edecek. Dizi, 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D’de başlıyor!