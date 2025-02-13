More
Gündem

Uzay Esareti Mart Ayında Sona Erecek

uzay-esareti-mart-ayinda-sona-erecek

NASA’DAN YENİ PLANLAMA AÇIKLAMASI

NASA, SpaceX’in teknik aksaklıklar nedeniyle haziran ayının başından bu yana Dünya’ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’ı, mart sonu ya da nisan yerine mart ortasında geri getirmeyi planladığını açıkladı. Bu durum, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki kalış sürelerinin birkaç hafta kısalmasına yol açacak.

UZAY MISYONU VE TEKNİK SORUNLAR

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. Ancak Starliner’da yaşanan teknik problemler nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, bu durumda NASA, kapsülün boş dönmesi için direktif vermişti.

ÖNEMLİ

Gündem

Başbakan İbrahim’den Erdoğan’la Fotoğraflı Paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Malezya'ya seyahat etti.
Gündem

Ünlü Oyuncunun Bitmeyen Sağlık Kâbusu

Ünlü aktör, son iki yılını kanserle mücadeleye adamış, sosyal medya üzerinden deneyimlerini paylaşarak diğerlerine umut aşılamaya çalışıyordu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.