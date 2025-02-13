Uzay Esareti Mart Ayında Sona Erecek

NASA’DAN YENİ PLANLAMA AÇIKLAMASI

NASA, SpaceX’in teknik aksaklıklar nedeniyle haziran ayının başından bu yana Dünya’ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’ı, mart sonu ya da nisan yerine mart ortasında geri getirmeyi planladığını açıkladı. Bu durum, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki kalış sürelerinin birkaç hafta kısalmasına yol açacak.

UZAY MISYONU VE TEKNİK SORUNLAR

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. Ancak Starliner’da yaşanan teknik problemler nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, bu durumda NASA, kapsülün boş dönmesi için direktif vermişti.