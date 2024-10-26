Uzay Hedefiyle Stratejik Teknolojik Adımlar

FERGANI VE UZAY ÇALIŞMALARI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani’nin yörünge transfer araçları üzerinde çalıştığını ve uzaya çıkıldıktan sonra alçak yörüngeden daha uzak yörüngelere taşımak için platformlar geliştirdiğini söyledi. Ayrıca, “50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalarımız da bir yandan başladı” ifadesini kullandı. Fuar sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, Türkiye’nin KIZILELMA projesine odaklandıklarını, bu sayede göklere hükmedebileceğini ve bunun da uzayda varlık göstermeyi gerektirdiğini belirtti.

KIZILELMA İLE YENİ HEDEFLER

Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde devam ediyor. Bayraktar, KIZILELMA’nın seri üretimi ile 2025’te 10’dan fazla üretim hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini açıkladı. 20 yıllık bir serüven sonunda atmosferde geliştirecekleri en gelişmiş platform olan KIZILELMA’nın ardından, hedeflerinin uzayda daha da güçlü varlık göstermeye yöneldiğini dile getirdi.

İHA ÜRETİMİNDE YERLİLİK ORANI

Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin savunma sanayisi alanında Mini İHA’nın geliştirilmesinin ilk aşamalarında yüzde 85 oranında dışa bağımlı olduğunu, günümüzde ise Bayraktar TB2 ve AKINCI’nın yerlilik oranlarının yüzde 90’ın üzerine çıktığını vurguladı. Dışarıdan teknoloji alımının zorluklarına da değinen Bayraktar, “Bugün Roketsan’ın geliştirdiği mühimmat ailesini tedarik dahi edemiyorduk. Bugün ise dünya SİHA pazarının yüzde 65’i Türkiye’nin elinde” dedi.

YAPAY ZEKA VE UÇUŞ EMNİYETİ

Bayraktar, geliştirdikleri yapay zeka sistemlerinin uçuş emniyetini artırmaya yönelik olduğunu ifade ederek, yapay zekanın hayatın her alanında var olduğunu ve insansız hava araçlarında kullanıldığını belirtti. Yüksek işlem gücü gerektiren karmaşık bilimsel kavramların, geliştirdikleri teknolojilerin temelini oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, geliştirilen yapay zeka teknolojilerinin durumsal farkındalık, ileri düzey planlama, ileri düzey uçuş güvenliği algoritmaları ve doğal dil tabanlı otonomi gibi dört temel alana odaklandığını dile getirdi.

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÜNYA

Bayraktar, yapay zeka dil modellerinin gelişmesine de değinerek, makinelerin büyük işlem gücünü kullanarak insanlar gibi konuşmaya başladıklarını aktardı. Ancak, “akıllı” olmadıklarını ve düşünemediklerini belirtti. Bayraktar, bu gelişmelerin dünya çapında tartışmalara neden olduğunu ve insanların makinelerin kontrolünde nasıl bir gelecek olacağına dair endişeler taşıdığını kaydetti.

T3 AI PROJESİ

Bayraktar, T3 AI adındaki yeni projenin Türkçe’yi diğer dil modellerinden daha iyi anlaması için geliştirildiğini ifade etti. Bu modelin, tüm Türk cumhuriyetlerindeki metinleri anlama kapasitesine sahip olacağına dikkat çekti. Ayrıca, doğal dili anlayan makinelerin birçok alanda yaygınlaşacağını ön gördü ve böylece insansız hava, kara ve deniz araçlarında da kullanılacağını belirtti.

YENİ BİR DÜNYA İNŞASI

Son olarak, Selçuk Bayraktar, medeniyetimizi yeniden inşa etme çağrısında bulunarak, “Yeni bir dünya inşa edilmesi gerekiyor ve dünyanın yıkıldığı yerden muhakkak yeniden doğması gerekiyor” ifadesini kullandı. Konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Bayraktar’a TCG Anadolu gemisinin maketini takdim etti.