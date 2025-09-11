Uzmanlar Endişeli! İstanbul Ve Birçok Şehir Siyah

YAĞIŞ İNDİKLERİ AÇIKLANIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) verilerine göre, ağustos ayında Türkiye’nin birçok yerinde belirgin kuraklık etkileri görüldü. Bu yıl ağustos, son 55 yılın en sıcak dördüncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ağustosta ortalama yağış miktarının ise 7,9 milimetre olarak belirlendiği görüldü. Ağustos yağışları, 1991-2020 normalinin yüzde 47’si ve geçen yılın yüzde 43’ü altında gerçekleşti.

KURAKLIK HARİTASI GÖSTERİYOR

Son üç aylık dönemi kapsayan kuraklık haritasıyla, yurdun geniş bir bölümünde şiddetli kuraklık koşulları etkili olduğu kaydedildi. Özellikle Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde kuraklığın olağanüstü seviyelere ulaştığı belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, “Son iki yıl boyunca Türkiye’nin geniş bir kesiminde kısa ve uzun süreli kuraklıklar yaşanıyor.” ifadesiyle bu durumu özetliyor.

Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir bölgede şiddetli ve aşırı kuraklıkların yaşandığını ifade eden Türkeş, “Özellikle Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun batı ve güney kesimlerinde tarımsal, hidrolojik ve ekolojik kuraklıklar uzun süreli olarak devam ediyor.” şeklinde açıklamada bulundu. Ağustos ayı kuraklık haritasına göre, Türkiye’nin çoğu bölgesinde şiddetli kuraklık gözlemlenirken, İç Anadolu’nun güney, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli gibi bölgelerinin dışında kalan yerlerde kuraklık daha belirgin hale geliyor.

SU KAYNAKLARI KRİTİK SEVİYELERDE

Beyşehir Gölü’nde su seviyelerinin bazı bölgelerde 300 metre çekildiği kaydedildi. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, “Beyşehir Gölü vefat etmiştir. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun.” diyerek durumu ifade etti. Türkeş, Standartlaştırılmış yağış-buharlaşma indeksine göre, ağustosta Türkiye’nin iç kesimlerinin büyük bölümünde meteorolojik kuraklığın devam ettiğini belirtti. 12 aylık verilere göre, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Muğla bölgesi dışında Türkiye’nin çoğu yerinde uzun süreli şiddetli kuraklıklar sürdüğünü vurguladı.

KURAKLIK SÜRECEK Mİ?

Kuraklığın eylül ayında da devam edeceğini belirten Türkeş, “Ne yazık ki eylülde bu kuraklığı hafifletecek yağış beklenmiyor. Uzun vadeli tahminler, eylülde yağışların genellikle normallerin altında olacağını gösteriyor. Yeni su yılı olan 2025-2026’ya da Türkiye’nin büyük bölümünde şiddetli kuraklık ile gireceğimiz gözüküyor.” dedi. İstanbul ve Ankara’da son günlerde yaşanan sağanak yağışların, barajlardaki duruma olumlu katkı sağlamadığı vurgulandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Kuraklığın Karadeniz bölgesindeki etkilerine değinen Türkeş, iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz ikliminin Batı ve Orta Karadeniz’de etkisini göstermeye başladığını dile getirdi. Türkeş, “Karadeniz’de önümüzdeki 10-15 yıl içinde nemli, ılıman iklimden Akdeniz iklimine geçiş olacak.” dedi.

ÇEVRE ÜLKELERDE DE BENZER DURUMLAR VAR

Türkeş, Türkiye dışında çevre ülkelerde de benzer iklim koşullarının yaşandığını belirtti. Son bir yıl içinde Balkanlar, Güney Rusya, Ukrayna, Irak ve Suriye’nin kuzey kesimlerinde, Kafkasların büyük bölümünde sıcak ve kurak koşulların sürdüğüne dikkat çekti. Bu durumun toprak neminden su kaynaklarına kadar birçok alanı etkilediğini belirten Türkeş, “Her damla su, iklim değişikliği koşullarında daha kıymetli hale geldi.” diyerek Türkiye’nin entegre bir kuraklık yönetimi uygulaması gerektiğini ekledi.