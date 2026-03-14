Uzun Yolda Akaryakıt Tasarrufu İçin Öneriler

Yaklaşan Ramazan Bayramı ve okulların ara tatil dönemi nedeniyle yola çıkanlar, kara yollarında yoğunluk oluşturmaya başladı. İran’a yönelik yapılan saldırılar sebebiyle Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine yönelik tehditler ve petrol geçiş noktasının trafiğe kapatılması, petrol fiyatlarının artmasına sebep oldu. Brent petrolün varil fiyatı 115 dolara kadar yükseldi. Türkiye’nin bu durumdan daha fazla etkilenmemesi için eşel-mobil sistemine geçildi. Bu sistem sayesinde fiyat artışının büyük bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Uzmanlar, tatil için uzun yola çıkacakların akaryakıt tasarrufu yapabilmesi amaçlı bazı önerilerde bulunuyor.

ARAÇ KULLANIM ŞEKLİ YAKIT TÜKETİMİNİ ETKİLİYOR

Araçlardaki yakıt tüketimi, çevresel etkenler ve kullanım şekliyle doğrudan ilişkilidir. Araç kullanırken alınacak bazı önlemler, yakıtın daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca havalar soğuduğunda akaryakıt tüketimi de artış göstermektedir; bu bilgi, kullanıcıların seyahat planlarını yaparken dikkate alması gereken bir unsur olarak öne çıkıyor.

YAKIT TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

1- Düzenli araç bakımı: Aracın parçalarının düzgün çalışması yakıt verimliliğini artırıyor (motor, buji, debriyaj, lastik vb.).

2- Kaliteli yakıt kullanımı: Aracın performansına uygun kaliteli yakıt seçerek verimsiz yanmayı engelleyebilirsiniz.

3- Camları kapatmak: Sürüş esnasında camları kapalı tutmak aerodinamiği koruyarak yakıt tüketimini azaltıyor.

4- Klima kullanımını sınırlandırmak: Klima kompresörünün motor üzerindeki yükü artırdığı göz önünde bulundurularak kontrollü kullanımı gerekiyor.

5- Aracın ağırlığını minimize etmek: Gereksiz yükleri çıkararak daha az güçle hareket etmek için yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.

6- Dur-kalk, yüksek hız ve sert frenlemeden kaçınmak: Akıcı sürüş, ani hız değişimlerini önleyerek yakıt tüketimini azaltıyor.

7- Lastiklerin durumunu kontrol etmek: Doğru basınç ve iyi durumdaki lastikler yuvarlanma direncini azaltarak tasarruf sağlıyor.

8- Uzun süre rölantide bekletmemek: Motorun çalışır vaziyette bekletilmesi, gereksiz yakıt tüketimi yaratıyor.

9- Hava koşullarının etkisini dikkate almak: Dış etkenlerin, özellikle soğuk havanın yakıt tüketimini artırabileceğini unutmamalısınız.