V. Osimhen’in Durumu Belirlendi

MAÇIN GÖRKEMLİ BAŞLANGICI

Afrika Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Nijerya ve Ruanda, karşı karşıya geldi. Bu önemli müsabakada Galatasaray’da forma giyen Nijeryalı milli futbolcu Victor Osimhen, maçın başlama düdüğüyle birlikte ilk 11’de yer aldı. Maçın seyircileri, takımlarının heyecan dolu performansını izlemek için stadyumu doldurdu.

Olay ANI VE SAKATLIK

Maçın 36. dakikasında ceza sahası çizgisinin sağında, Victor Osimhen rakibinin yaptığı faul sonrası aniden acı içinde yere yığıldı. Bu olumsuz durum, Hem takım arkadaşları hem de seyirciler için büyük bir üzüntü yarattı. Sakatlık nedeniyle oyun dışına alınan yıldız futbolcu, maçın devamında takımının yanında olamadı. Bu durum, Nijeryalı ekibin büyük üzüntü yaşamasına neden oldu.