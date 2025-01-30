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Vahide’nin Gizemi Ortaya Çıkıyor Mu?

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VAHİDE’YLE İLGİLİ SIR PERDESİ

Başak Angigün’ün kendi yaşam hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı dizide, Zuhal’in acılarına yenileri ekleniyor ancak pes etmekten vazgeçmiyor. Aysel, kızı Aslı ile birlikte Vahide’nin yanına yerleşiyor. Vahide’nin yalnızlığını gidermek için çabalayan Aysel, kardeşinin derin sırlarından birine ulaşıyor.

BİR DEFTERDE ORTAYA ÇIKAN GİZEM

Aysel, odada bulduğu bir defterde “Yüzünü göremediğim hiç tanışamadığım kızıma, Vahide” notunu okuduktan sonra, “Vahide’nin bir kızı mı var?” sorusu gündeme geliyor. Bu durum, dizinin seyircileri arasında büyük bir merak uyandırıyor.

NAZAN’LA YÜZLEŞME ANLARI

Son gelişmelerin ardından Zuhal’in Nazan ile yüzleşme sahneleri dikkat çekiyor. Bu anlar, dizinin ilerleyen bölümleri için büyük bir heyecan oluşturuyor ve izleyiciyi ekrana kilitliyor.

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