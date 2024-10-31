Valencia – Real Madrid Maçı İptal Edildi

VALENCIA – REAL MADRID MAÇI ERTELENDİ

LaLiga’nın 12. haftasında gerçekleşmesi planlanan Valencia – Real Madrid maçı, ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. LaLiga’nın resmi web sayfasında yapılan duyuruya göre; bu mücadele, Valencia şehrini katı şekilde etkileyen sel felaketi nedeniyle bu hafta içerisinde oynanmayacak. Ayrıca, İspanyol basınında Cope’nin verdiği bilgilere göre; Valencia – Real Madrid maçı 2025’in Şubat ayında gerçekleştirilebilir.

SEL FELAKETİ KURBANLARI

İspanya’nın doğusunda yer alan Valencia’da 29 Ekim Salı gününden itibaren artan yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketi, şehirde ciddi hasar bıraktı. Son alınan bilgilere göre, bu felakette en az 95 kişi yaşamını yitirdi ve ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Olay hakkında BBC’ye açıklama yapan Guillermo Serrano Perez, “Su yükselmeye başladığında, bir dalga gibi üzerimize geldi. Tsunami gibiydi.” sözlerini kullandı.