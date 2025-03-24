Vali Gül’den İzinsiz Eylem Uyarısı

İSTANBUL VALİSİ’NDEN NET MESAJ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yapılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında Saraçhane’de başlayan izinsiz eylemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gül, kamu düzenini bozan hiçbir aktiviteye tolerans tanımayacaklarını belirtti ve güvenlik güçlerinin kararlılıkla görev yapmaya devam ettiğini ifade etti.

EMNİYET GÜÇLERİ BEŞ GÜNDÜR TEYAKKUZDA

Vali Gül, sosyal medya hesabı aracılığıyla İstanbul Emniyet Teşkilatı’nın Saraçhane’de son beş gündür sabırla ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü açıkladı. Olaylar sırasında polis ekiplerine karşı taş, havai fişek gibi maddelerle saldırılar gerçekleştiğini aktaran Gül, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin tek tek tespit edildiğini ve haklarında adli süreçlerin başlatıldığını duyurdu. Şunları söyledi:

“Emniyet teşkilatımız, Saraçhane’de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir.”

GELİŞMELER VE GERGİNLİKLER

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması İstanbul’da gerilimi artırdı. Bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan görevden alındı ve yerine kayyum atandı. Bu olaylar, Saraçhane’de izinsiz protestoların başlamasına neden oldu. Güvenlik güçleri, yaşanan gerginliği kontrol altına almak için son beş gündür çalışmalara devam ediyor.