Valilik, Okula Devam Cezasını Duyurdu!

DEVAMSIZLIK CEZALARI BAŞLADI

Şanlıurfa Valiliği, okula gitmeyen öğrencilerin velilerine idari yaptırım olarak para cezası uygulamaya başladığını açıkladı. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na dayanan bu düzenleme ile her devamsızlık günü için velilere 257 TL ceza kesileceği belirtildi. Ayrıca, devamsızlık nedeniyle ailelere 11 bin 977 TL’ye kadar ek ceza uygulanabileceği de ifade ediliyor.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE ÖZEL DÜZENLEME

Mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle başka illere göç eden aileler için özel bir düzenleme yapıldı. Bu aileler, çocuklarını gittikleri okullara kaydettikleri ve okula devamlarını sağladıkları sürece ceza almayacaklar. Valilik, okul idarelerinin devamsızlıkları takip edeceğini ve 5. devamsızlık gününde veliye mesaj, 10. gününde ise resmi mektup gönderileceğini belirtiyor. Tüm uyarılara rağmen okuluna gitmeyen öğrenci velilerine idari yaptırım uygulama süreci devam edecek.