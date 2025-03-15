Gündem

Valilik, Okula Devam Cezasını Duyurdu!

valilik-okula-devam-cezasini-duyurdu

DEVAMSIZLIK CEZALARI BAŞLADI

Şanlıurfa Valiliği, okula gitmeyen öğrencilerin velilerine idari yaptırım olarak para cezası uygulamaya başladığını açıkladı. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na dayanan bu düzenleme ile her devamsızlık günü için velilere 257 TL ceza kesileceği belirtildi. Ayrıca, devamsızlık nedeniyle ailelere 11 bin 977 TL’ye kadar ek ceza uygulanabileceği de ifade ediliyor.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE ÖZEL DÜZENLEME

Mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle başka illere göç eden aileler için özel bir düzenleme yapıldı. Bu aileler, çocuklarını gittikleri okullara kaydettikleri ve okula devamlarını sağladıkları sürece ceza almayacaklar. Valilik, okul idarelerinin devamsızlıkları takip edeceğini ve 5. devamsızlık gününde veliye mesaj, 10. gününde ise resmi mektup gönderileceğini belirtiyor. Tüm uyarılara rağmen okuluna gitmeyen öğrenci velilerine idari yaptırım uygulama süreci devam edecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Okula Devamsızlık Yapanlara Ceza Verilecek

Şanlıurfa Valiliği, öğrencilerin devamsızlık durumunda velilere para cezası uygulama kararı aldı. Cezalar, her devamsızlık günü için 257 TL’den başlayacak.
Ekonomi

KDV İadesinde Yeni Limit: 10 Bin TL!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle KDV iade talep sınırı 2 bin TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Değişiklik Nisan 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.