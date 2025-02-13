Vamvakidis: Dolar, Misillemelerle Zayıflayabilir

DOLARA KARŞI ZAYIFLIK BEKLENTİSİ

BofA’nın G-10 döviz stratejisi başkanı Athanasios Vamvakidis, doların Trump tarifeleri ve bu tarifelere yönelik tam misillemeler ile zayıflayacağını öngörüyor. Bloomberg HT’nin haberine göre, Vamvakidis, global ticaret akışını olumsuz etkileyen tarifelerin ardından başlayacak misillemelerin ABD’yi savunmasız hale getireceğini vurguladı. “Herkes daha kötü durumda olacak ama ABD daha kötü durumda olacak. Ticari koruma en çok ABD’de artacağından, dünyanın geri kalanı birbirleriyle eskisi gibi ticaret yapmaya devam edecek, hatta birbirleriyle ticari korumayı azaltacaklar” diyor.

DÖVİZ SEPETİ ÖNERİLERİ

Goldman Sachs Group ise yatırımcılara, ABD ticaretindeki aksaklıklara daha az maruz kalmaları açısından, Mısır poundu, Kenya şilini, Nijerya nairası ve Türk lirası gibi dövizlerden oluşan eşit ağırlıklı bir döviz sepetinde uzun pozisyon almalarını öneriyor. Kamakshya Trivedi’nin de aralarında bulunduğu stratejistler, ABD’nin önemli sınır pazarlardan yaptığı ithalatın ekonomilerindeki payının, Meksika ve Kanada gibi pazarlara kıyasla “yok denecek kadar az” olduğu görüşündeler.

Goldman stratejistleri, bu para birimlerinde görülen volatilitenin çoğunun küresel etkenlerden ziyade yerel faktörlere bağlı olduğunu belirtiyorlar. “Artan uluslararası rezervler de dahil olmak üzere temel unsurlar sağlıklı görünüyor” değerlendirmesinde bulunuyorlar.