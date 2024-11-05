“Van’da 3 Günlük Yasak İlanı”

YASAK KARARI HAKKINDA DETAYLAR

Van Valiliği, 5-7 Kasım tarihleri arasında uygulanacak yasak kararı ile ilgili duyuru yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda belirlenen sınırlama ve yasaklama gerekçeleri doğrultusunda, olası eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

GÜVENLİK HEDEFLERİ

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek, suç işlenmesini önlemek, temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınması ve şiddet olaylarının önlenmesi gibi amaçlar vurgulandı. Bu kapsamda, “Van ili coğrafi sınırları içinde 5-7 Kasım tarihleri arasında 3 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır” bilgisi verildi.

KATILIM YASAKLARI

Ayrıca, belirtilen tarihler içerisinde diğer illerden veya çevre ilçelerden iline ve ilçelerine varış yapacak olan şahıs ve grupların, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince il sınırlarına giriş ve çıkışlarının yasaklanacağı ifade edildi. Bu çerçevede, il güzergahını kullanarak gelecek olanların herhangi bir geçişine izin verilmeyeceği açıklandı.