Van’da 3 Ton 370 Kilogram Balık

AV YASAĞI SÜRECİNDE YOĞUN MÜCADELE

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde 15 Nisan-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında uygulanan av yasağı döneminde, kaçak avcılıkla savaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ekipler, karada yürüyüş ve motorlu devriyelerle, havadan keşif araçlarıyla, göllerde ve derelerde su araçlarıyla, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayanarak denetimlerini sürdürüyor.

DENETİMLERDE 8 AYRI OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Bu doğrultuda, 11-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 8 ayrı olaya müdahale edildi. Ekipler, farkındalığı artırmak ve kaçak avcılıkla mücadele etmek amacıyla titiz bir çalışmayla denetimlerini gerçekleştirdi.

KAÇAK BALIK VE CEZA MİKTARLARI

Yapılan operasyonlar sonucunda 3 ton 370 kilogram kaçak avlanmış balık, 3 adet tırıvırı ağ ve 535 metre uzunluğunda serpme ağ ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı olarak, 7 şüpheliye yasal işlem yapılırken, toplamda 151 bin 295 TL idari para cezası uygulandı. Bu durum, jandarmanın kaçak avcılıkla mücadelesinin ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.