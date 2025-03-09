Van’da 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

ÖNEMLİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Van’ın Muradiye ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele amacıyla yaptıkları denetimlerde dikkat çekici bir operasyona imza attı.

KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Yol kontrolü esnasında durdurulan bir otomobilde gerçekleştirilen aramada, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. İlgili şahıslar, adliyeye sevk edilerek sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yetkililer, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla başa çıkma çalışmalarının durmaksızın devam edeceğinin altını çizdi.