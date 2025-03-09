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Van’da 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

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OPERASYONUN DETAYLARI

Van’ın Muradiye ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele amacıyla düzenlediği denetimlerde dikkat çekici bir operasyona imza attı.

KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Yol kontrolü sırasında, şüpheli bir otomobil durduruldu ve yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla girmiş olan 4 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadelede denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

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