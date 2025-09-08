Van’da 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

SİLAHLI SALDIRI Sonrası Kardeşler Hayatını Kaybetti

Erciş ilçesinde, geçtiğimiz cumartesi günü hafif ticari araçlarıyla oturan Musa ve kardeşi Mehmet Demir, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kaldırıldıkları Erciş Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybeden kardeşler, bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN HIZLI MÜDAHALE

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak amacıyla hızla harekete geçti. Silahlı saldırının gerçekleştiği Vanyolu Mahallesi’ndeki cadde üzerindeki Mobese kameralarının görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya ilişkin toplamda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.