Gündem

Van’da Araç Kaldırıma Çarptı: 1 Yaralı

van-da-arac-kaldirima-carpti-1-yarali

TRAFİK KAZASINDA YARALANMA OLDU

Van’ın Tuşba ilçesinde oto sanayi sitesi çevresinde bir trafik kazası gerçekleşti. K.K. isimli sürücünün kontrolündeki otomobil, kaldırıma çarparak kaza yaptı. Bu kaza sonucunda sürücü yaralandı.

YARALI SAĞLIK EKİPLERİNE KAVUŞUYOR

Kaza sonrası hemen bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri gönderildi. Yaralı, sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazaya dair bir tahkikat süreçleri başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Hac Vizesi İçin Kuraya Dikkat Uyarısı

Hac ve Umre Kurulu, hacı adaylarına kurasız hac vaadi yapanlara itibar etmemeleri uyarısında bulundu. Yetkisiz şirketler aracılığıyla hac vizesi olmadan seyahat edenler sorun yaşayabiliyor.
Flaş

Eşini Ve Başkasını Öldüren Zanlı Aranıyor

Kütahya'da 59 yaşındaki bir kişi, önce pompalı tüfekle eşini ardından av tüfeğiyle başka birini öldürdü. Olay, büyük bir dehşet yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.