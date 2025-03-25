Van’da Araç Kaldırıma Çarptı: 1 Yaralı

TRAFİK KAZASINDA YARALANMA OLDU

Van’ın Tuşba ilçesinde oto sanayi sitesi çevresinde bir trafik kazası gerçekleşti. K.K. isimli sürücünün kontrolündeki otomobil, kaldırıma çarparak kaza yaptı. Bu kaza sonucunda sürücü yaralandı.

YARALI SAĞLIK EKİPLERİNE KAVUŞUYOR

Kaza sonrası hemen bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri gönderildi. Yaralı, sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazaya dair bir tahkikat süreçleri başlatıldı.