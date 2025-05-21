Van’da Doğal Otlar Şifa ve Kazançtır

YÜKSEK RAKIM VE YAYLARDA TOPLANAN DOĞAL OTLAR

Van’ın yüksek rakımlı bölgeleri ile yaylalarında toplanan kenger, çiriş, heliz, mendi, sirmo, akpancar (keledoş otu), kuzukulağı ve uçkun gibi doğal otlar, kentte birçok sokakta kurulan tezgâhlarda satışta. Vatandaşların bu otlara gösterdiği yoğun ilgi, hem bir geçim kaynağı olmaları hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor.

VAZGEÇİLMEZ YEREL LEZZETLERİN BİR PARÇASI

Kilogram fiyatları 150 liradan başlayıp 250 liraya kadar ulaşan bu otlar, yöresel lezzetlerin vazgeçilmez bileşenlerinden biri. Özellikle Van’ın ünlü otlu peynirinin yapımında kullanılan bazı otlar, yöresel yemeklere de farklı bir tat katıyor.

ŞİFA DEPOSU OLARAK KULLANILIYOR

Bölge halkı tarafından büyük ilgi gören bu otlar, taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak kış aylarında da kullanılıyor. Yüksek kesimlerde zorlu şartlar altında toplanan bu otlar, ekonomik kazanç sağlamakla birlikte, doğal beslenmeyi tercih eden vatandaşların sofralarına da değer katıyor.

TOPLAMA SÜRECİ ZORLAYICI

Gürgin Taraduş isimli bir vatandaş, dağlardan topladıkları otları pazarda sattıklarını aktardı. Taraduş, otların hem otlu peynirde hem de yöresel yemeklerde tercih edildiğini ifade etti. “Buraya özellikle hayvan sahipleri ve yöresel yemeklere ilgi duyanlar geliyor. Pancar kısmı bu yıl biraz geç toplandı. Kar nedeniyle yaylaya çıkılamadı, bu yüzden bazı otlar sararmaya başladı. Bu otları 10 gün sonra burada bulamazsınız. Fiyatlar bu yıl biraz daha yüksek. Geçen yıl 100 liraya sattığımız otu, bu yıl 150-200 liraya satıyoruz. Bazı otların fiyatı peynir fiyatını geçti. Bu otların toplanması çok zor; kilometrelerce yol yürünüyor. Sabahtan akşama kadar 10 kilogram bile toplanamıyor. Uzak yerlerden sırtlanarak getiriliyor, bu da işi oldukça meşakkatli hale getiriyor.” dedi. Özellikle kayalık bölgelerden toplanan kuzukulağı otunun kaliteli ve yüksek fiyatlı olması, 250 liraya kadar çıkıyor.

Pazarda bu şifalı otları satın alan vatandaşlar, otları hem taze tükettiklerini hem de kışlık olarak kuruttuklarını belirtti.