Van’da Kaza! 4 Kişi Hayatını Kaybetti

TRAFO KAZASI VE CAN KAYIPLARI

Van’ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen trafik kazası, 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Kaza, saat 09.30 civarında Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sıddık Arslan yönetimindeki 04 B 0156 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet Öztürk idaresindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç ciddi şekilde hasar aldı. Olayın ardından çevreden gelen ihbarlarla birlikte çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi hızlıca olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve 4 kişinin hayatta olmadığını, 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası bölgede trafik kısa bir süre tek şeritten sağlandı. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, savcılık kazayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak olan teknik incelemelerin ardından netleşeceğini ifade etti. Ayrıca hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.