Van’da Mezarlıkta Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Van’ın Erciş ilçesinde, Alkanat Mahallesi’ndeki mezarlıkta öğle saatlerinde dumanların yükseldiği görüldü. Dumanı fark eden yerel halk, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine birçok ekip yönlendirildi. Yangın, yaklaşık bir saatlik yoğun bir müdahaleyle kontrol altına alındı.

POLENLERİN ETKİSİ

Yangının yayıldığı alan yaklaşık 2 bin metrekareyi kapsadı ve bazı mezarlar da hasar gördü. Van Büyükşehir Belediyesi Erciş İtfaiye Grup Amirliği’nde görevli Veysel Kartal, yangının kontrol altına alınmasının zorluk derecesine değindi. Kartal, bölgede yoğun şekilde bulunan kavak ağaçları nedeniyle havada bol miktarda uçuşan polenlerin bulunduğunu ve bu pamuk benzeri yapının alevlenmeyi artırdığını söyledi. “Haber gelir gelmez hızla olay yerine ulaştık ve yangına müdahale ettik. Ancak kavaklardan yayılan polenlerin çok kolay tutuştuğunu gördük” diyerek olası yeni yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. “Bu tür yangınların önüne geçmek için özellikle kavak polenlerine karşı daha dikkatli olunmalı.” şeklinde uyardı.