Van’da Minibüs Devrildi: Altı Yaralı

KAZA BİLGİLERİ
Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi civarında, sürücüsünün kimliği bilinemeyen bir minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Bu talihsiz kazada 6 kişi yaralandı.
ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olayın ardından bölgeye ambulans, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralılar, minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
YARALILARA MÜDAHALE
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmaları sağlandı.
KAFA KARIŞTIRAN KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA
Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.