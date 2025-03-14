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Van’da Minibüs Devrildi: Altı Yaralı

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KAZA BİLGİLERİ

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi civarında, sürücüsünün kimliği bilinemeyen bir minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Bu talihsiz kazada 6 kişi yaralandı.

ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye ambulans, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralılar, minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILARA MÜDAHALE

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmaları sağlandı.

KAFA KARIŞTIRAN KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

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