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Van’da Minibüs Ve Kamyonet Çarpıştı

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Alınan bilgiler doğrultusunda, kaza Gürpınar-Başkale kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarında gerçekleşiyor.

KAZA SONUCU YAŞANANLAR

Sürücülerinin kimliklerinin henüz tespit edilemediği yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpması sonucunda 6 kişi yaşamını yitiriyor, 8 kişi ise yaralanıyor.

AMBULANS SEVKİYATI VE MÜDAHALE

Olayın ardından yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda ambulans yönlendiriliyor. Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastanelere sevk işlemleri gerçekleştiriliyor.

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