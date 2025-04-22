Van’da Minibüs Ve Kamyonet Çarpıştı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER
Alınan bilgiler doğrultusunda, kaza Gürpınar-Başkale kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarında gerçekleşiyor.
KAZA SONUCU YAŞANANLAR
Sürücülerinin kimliklerinin henüz tespit edilemediği yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpması sonucunda 6 kişi yaşamını yitiriyor, 8 kişi ise yaralanıyor.
AMBULANS SEVKİYATI VE MÜDAHALE
Olayın ardından yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda ambulans yönlendiriliyor. Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla hastanelere sevk işlemleri gerçekleştiriliyor.